عضو بـ«الشيوخ»: مصر متميزة في الزراعة.. ونسعى للصدارة في الصناعات الغذائية

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ مصر دولة متميزة في التصدير الزراعي وعلينا استغلال هذه الميزة في زيادة تصنيع المنتجات الزراعية وتصنيعها بدلاً من تصديرها في صورتها الأولية وبالتالي تحقيق مزيد من القيمة المضافة.

السباعي: تصنيع المنتجات الغذائية أكثر جدوى للاقتصاد المصري

وأضاف «السباعي» خلال استضافته على شاشة «إكسترا لايف» وتغطية خاصة للحوار الوطني، أنَّه من الأفضل للاقصاد المصري ربط التصدير بالتصنيع، قائلاً: «تطوير مجال التصنيع الزراعي بدلاً من تصديره في صورته الأولية مثل تجفيف الطماطم وتجميد بعض أنواع الفواكة وتعليبها وتحويل المنتجات الزراعية».

الموالح المصرية وشهرتها في العالم

وتابع وكيل «الزراعة» بمجلس الشيوخ، «الموالح المصرية أصبحت مشهورة بجودتها الفائقة في أوروبا والخليج وعدد من الدول؛ وكذلك الفراولة المجمدة والطماطم المجففة وتصديرها مصنعة فكرة أفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية في ظل توجه الدولة نحو توطين التصنيع».