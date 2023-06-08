«الزراعة»: فتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية وأوزبكستان أمام البصل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق الفلبين وأوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مرة، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

فتح أسواق الفلبين أمام الموالح المصرية

وأفاد التقرير أنّه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق الفلبين أمام صادرات الموالح المصرية، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في الفلبين، وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح اعتبارا من يوم 15 يونيو.

جدير بالذكر، أنّ المفاوضات الفنية الخاصة بهذا الملف، بدأت بين الحجر الزراعي المصري، ونظيره الفلبيني منذ 2019، وانتهت بزيارة فنية من الجانب الفلبيني، لتقييم المنظومة التصديرية المصرية، وأوصت نتائجها بالموافقة على السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني أمام الموالح المصرية.

الصادرات المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة

كما أفاد التقرير أنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان أمام صادرات البصل المصري لأول مرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة، وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية، نظرا لجودتها وخاصة أسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي، وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية، وفتح أكتر من 80 سوقا تصديريا جديدا أمام الصادرات الزراعية المصرية.