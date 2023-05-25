«الزراعة» تصدر توصيات جديدة بشأن تصدير الموالح للاتحاد الأوروبي

أصدَر الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة، عدداً من التوصيات الزراعية موجهة للمهندسين المكلفين بالإشراف ومتابعة محطات فرز وتعبئة محاصيل الموالح «البرتقال واليوسفي» خلال الموسم الزراعي المقبل 2023- 2024.

سحب عينة متبقيات المبيدات من كل شحنة برتقال

أكّد «الحجر الزراعي» في بيانه، أنَّه سيتمّ خلال الموسم المقبل سحب عينة متبقيات المبيدات من كل شحنة برتقال يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي، كما يتمّ سحب عينة تحليل متبقيات مبيدات من كل 100 طن خام من كل «كود مزرعة» يرد إلى محطات الفرز والتعبئة، وذلك للفاكهة والمحاصيل الخاضعة لمنظومة تكويد المزارع عند تصديرها لأي دولة من دول العالم وذلك بخلاف أي عينات أخرى يتمّ سحبها من المزارع طبقًا لتشريعات الدول المصدر إليها.

الاتحاد الأوروبي يرفع نسبة الفحص الإضافي المفروضة على الشحنات المصرية

وكان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، قد أكّد في منشور سابق له، أن الاتحاد الأوروبي كان قد رفع نسبة الفحص الإضافي المفروضة على الشحنات المصرية من البرتقال التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 30%، مؤكّداً أنَّ تلك الزيادة تأتي بسبب زيادة الشحنات المصدرة التي تحتوي على نسب متبقيات مبيدات أعلى من الحدود المسموح بها.

تصدير مليون و687 طن موالح خلال العام الحالي

وتأتي الموالح على رأس الصادرات الزراعية المصدرة منذ بداية العام وبلغت مليون و687 ألفًا و697 طنًا، كما تمّ تصدير 668 ألفًا و695 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تمّ تصدير 238 ألفًا و916 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات.