إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي أمام قرية شعراوي التابعة لمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية الشعرواي، وتم الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق في الحادث.