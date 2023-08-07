إصابة شخصين في حادث سير على طريق «الإسكندرية - مطروح»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم «تروسيكلين» في الكيلو 135 بطريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين طريق مطروح اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي، وهما عمرو مصطفى محمد، 36 سنة، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى، وعيد حمدي عبد المنعم، 21 سنة، من البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.