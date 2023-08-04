نائب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق: محاكمة ترامب وحدت جهود الجمهوريين

أكد جويل روبين النائب السابق لوزير خارجية الولايات المتحدة، أن البلاد تشهد صراعا كبيرا من أجل الديموقراطية معتبرًا أن دونالد ترامب تعهد بتحقيق الديموقراطية ولم يتورط في هذه القضية، لافتا إلى أن من يتهموا «ترامب» يحاولون تشويش أو بلبلة الرأي العام الأمريكي ويظهرون وجود اتهامات وقضايا سياسية ضد ترامب.

محاكمة ترامب توحد جهود الجمهوريين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن ترامب يمثل الحزب الجمهوري لافتًا إلى أن أعضاء الحزب لديهم توجهات مختلفة، فضلا عن وجود دعم كبير لترامب وأن بعض الأطياف خائفة من التحدث بكل شفافية معتبرًا أن محاكمة ترامب توحد جهود الجمهوريين.

وأشار لوجود وجهات نظر مختلفة حول محاكمة ترامب مشددًا على رفض الجمهوريين لهذه الأحداث معتبرًا أن الأمر تصفية حسابات مع الرئيس السابق ترامب مؤكدًا أن من يدافعون عنه يصدرون تصريحات تسبب بلبلة في الرأي العام حيث يصدروا أن ذلك يأتي مشكلات تتعلق بمونيكا وينسكي.