كاتب صحفي: الأزمة الأوكرانية أصبحت مواجهة بالوكالة بين حملتي بايدن وترامب

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، إنه ليست مبالغة إذا قلنا إن الأزمة الأوكرانية أصبحت مواجهة بالوكالة بين الحزبين الكبيرين في الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا حملة جو بايدن، وحملة دونالد ترامب، باعتبارهما المرشحين البارزين في كلا الحزبين للرئاسة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أي نجاح لأوكرانيا، يوظفه بايدن وحملته، باعتباره نتيجة للدعم الأميركي، وإدارة جو بايدن لملف أوكرانيا.

منافسة قوية بين بايدن وترامب

وتابع بأن أي إخفاق لأوكرانيا أو تقدم لروسيا يعتبره ترامب خطأ استراتيجياً من إدارة بايدن في إدارة ملف أوكرانيا، وقال ترامب إنه قادر على إنهاء الأزمة في 24 ساعة، وسبق وأن أنهى فعلا ترامب المواجهة المحتملة بين روسيا وأمريكا في سوريا.

ترامب أكثر سياسي أمريكي قادر على التواصل مع بوتين

وأكد أن ترامب، أكثر سياسي أميركي قادر على التواصل مع الرئيس الروسي، وقادر على وضع خطوط تماس في أوكرانيا تنهي الحرب، وفي تقديري أن ترامب سوف يعتمد خطة أن تكون شرق وجنوب أوكرانيا بحوزة بوتين، وبقية أوكرانيا ستكون أوكرانيا الجديدة.