إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي الساحلي، عند علامة الكيلو 55 اتجاه مدينة مرسة مطروح، أمام قرية كشوك عميرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي الحادث

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، مساء اليوم، مصابي حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وهم أحمد حسن أبو بكر، 28 عاما، من الإسكندرية، مصاب بكدمة في الساعد الأيمن وسحجات بالجسم، ورقية أحمد يحيى، 11 عاما، من الإسكندرية، مصابة بكدمة بالوجه وسحجات في الجسم، وعمر هشام محمد عمر، 8 أعوام، من الإسكندرية، مصاب بكدمة بالجبهة وسحجات بالوجه، ومالك هشام محمد، 6 أعوام، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وهند السيد محمد، 33 عاما، من الإسكندرية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة في اليد اليسري.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي إلي موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.