«بحوث سخا» يقدم نصائح للمزارعين عند حصاد محصول الأرز الشعير

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز في محطة سخا بمحافظة كفر الشيخ، إن أيام تفصلنا عن موسم حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يجب تقديم النصح والإرشاد للمزارعين حال حصاد المحصول، من العام الجاري 2023.

3 طرق لحصاد الأرز الشعير دون تلف

وأوضح الدكتور «الرفاعي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن الأمر يستوجب من المزارعين في كفر الشيخ، قبل الحصاد والمقرر له منتصف الشهر الجاري، القيام بالتالي:

- الحصاد عقب تطاير قطرات الندي من علي الأرز الشعير بالحقول، حتي لا تصاب الحبوب بالاسمرار.

- يجب أن يوضع محصول الأرز الشعير في شكائر «خيش»، للحد من الرطوبة حال التخزين.

- يجب أن يتم نشر المحصول في أشعة الشمس نحو 4 أيام علي الأقل، وتحميص الأرز جيداً، للحفاظ علي جودة الأرز وعدم إصابتة بالسوس.

إنتاجية فدان الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأشار إلى أن إنتاجية فدان الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ، للموسم الحالي تتراوح ما بين 4 و5 أطنان أرز شعير، سواء رفيع الحبة أو عريض الحبة.