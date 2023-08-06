تراجع أسعار الأرز اليوم.. و«الشعبة»: موسم الحصاد يدفعها للهبوط

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأزر اليوم سجلت تراجعا كبيرا، حيث تراوحت أسعار الطن بين 11 ألفا و300 جنيه للأرز الحبة الرفيعة إلى 12 ألفا و500 جنيه للحبة العريضة، مقابل 20 ألفًا و300 جنيه بنهاية شهر مايو الماضي، مشيرا إلى أنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع بمجرد دخول موسم الحصاد الجديد.

تراجع أسعار الأرز اليوم

ونفي شحاتة لـ«الوطن»، ما يتم تداوله بشأن ارتفاع أسعار الأرز اليوم، قائلا إنّ سعر الأرز يشهد تراجعا في الأسعار، وهناك مجموعة من التجار لديهم مخزونا كبيرا من الأرز سيتعرضون لخسائر فادحة إذا لم يتم بيعه، فموسم الحصاد على الأبواب، وخلال 15 يوما سيكون لدينا أرز جديد.

وأكد رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنّ أسعار الأرز اليوم مستقرة، وموسم الحصاد الجديد يبشر بالخير، خاصة أنّ لدينا مساحات كبيرة مزروعة بهذا المحصول، متوقعا وصول حجم الإنتاج إلى نحو 7 ملايين طن أرز شعير هذا العام، تعطي إنتاجا في حدود 4 ملايين طن أرز أبيض، تكفي استهلاكنا المحلي.

رئيس الشعبة يحذّر من استخدام الأرز كأعلاف

وحذّر رئيس شعبة الأرز، من استخدام المحصول كأعلاف، مؤكدا أنّ هناك أعدادا كبيرة من المواطنين وأصحاب مزارع الدواجن والمواشي، يستخدمون الأرز بديلا للأعلاف، بسبب الارتفاع الكبير في سعر العلف حاليا، مطالبا بتوفير الأعلاف في السوق حفاظا على استقرار أسعار الأرز.