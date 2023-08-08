المنتزه أول: إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وحملة نظافة شاملة

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، إنه وفقا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ورصد المتغيرات المكانية، ومراجعه الخرائط الخاصة بالحيازة الزراعية، قام الحي بإزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق حي المنتزة أول.

وأضاف رئيس حي المنتزة، أنه بالتعاون بين إدارات الحي المعنية «المتغيرات المكانية - الحملة الميكانيكية - التنمية الريفية»، تم إيقاف أعمال بناء على مساحة 120 مترا بحوض صبحي البحيري، وعدد 3 متغيرات مكانية بعزبة القرداحي 2 بحوض خطاب، فضلا عن استكمال أعمال مد شبكة الصرف الصحي بشارع الجامع عزبة المراغي، مع استمرار أعمال رفع المخلفات للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.

أعمال النظافة

وأشار اللواء محمد عبدالله، إلى أن الحي يقوم بمواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات البيئية، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع بنطاق الحي، وقام مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر لرفع المخلفات وتفريغ الحاويات، بالإضافة لاستمرار أعمال الكنس بالشوارع الآتية: شارع مصطفي كامل، وشارع 30، وشارع 20، وشارع 66، وأمام مدرسة الفضالي، وشارع معهد الفتياتو، وشارع بدر وشارع 9 من نوفل (البراماوي)، وشارع أديب معقد وشارع عبدالفتاح الصعيدي، وشارع عادل مصطفي شوقي، وطريق ميرزا، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع خالد بن الوليد، وشارع مسجد سيدي بشر.