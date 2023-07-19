رئيس مدينة نجع حمادي: لا تهاون في إزالة التعديات على أراضي الدولة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال قنا، شن حملات لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث جرى تنفيذ حالة إزالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص مخالف لقانون على مساحة 350 مترا تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة.

حالات البناء المخالف

قال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إن الحملات تأتى في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، في بيان صحفي اليوم، بأن الإزالة التى تمت كانت عبارة عن تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 350 مترا تقريبا بالقمانة بزمام قروي الغربي بهجورة.

لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون

وأوضح أشرف أنور، أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، وشدد على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.