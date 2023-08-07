محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح 59.4%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 89.52%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ونتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 66.6%.

تخفيض القبول بالمدارس

وهنأ محافظ أسيوط جميع الطلاب الناجحين، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات وتحقيق النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية المختلفة، فضلاً عن تقديم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم والمساهمة في تخريج أجيال واعدة قادرة على القيادة في المستقبل، لافتاً إلى أنه تم تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للتعليم العام والفني للمرة الثانية عن العام الدراسي الجديد، حرصاً على مستقبل الطلبة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب.

إحصائيات نتائج الدور الثاني

من جانبه أوضح عبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد الطلاب المتقدمين بالدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة النظامي والمنازل 17480 طالبا، نجح منهم 10382 طالبا بنسبة نجاح 59.4%، وفي الشهادة المهنية بلغ عدد المتقدمين للامتحان نظامي ومنازل 1014 طالبا، نجح منهم 735 طالبا بنسبة نجاح 89.52%، وفي الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع تقدم 12 طالبا للامتحان ونجحوا جميعا، وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين تقدم 3 طلاب مقيدين، ونجح منهم طالبان، بنسبة نجاح 66.6%.