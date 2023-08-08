إطلاق مبادرة «الإسكندرية بتبدع» على الشواطئ بمشاركة 200 مصطاف

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة، أطلقت مبادرة «إسكندرية بتبدع» لممارسة الأنشطة الرياضيه والترويحية على شاطىء إسحاق حلمي، وشارك فيها ما يقرب من 200 شخص من المصطافين على الشاطىء مع المدربين من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة مبادرات الإدارة تحت شعار«‏إسكندرية بتبدع».

مشاركة 200 مصطاف في المسابقات

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن المبادرة تهدف إلى دمج المصطافين مع الأنشطة الرياضية المقامة على شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط وإسعادهم بالمشاركة والمسابقات التي أجريت من خلال المبادرة، حيث تضمنت الألعاب الشاطئية مثل «لعبة الراكت - ألعاب صغيرة -ألعاب بلالين» ‏وشارك حوالي 200 شخص من مختلف الأعمار معظمهم من الشباب وتم تقسيمهم إلى فرق وتوزيعهم علي الألعاب التي تضمنتها المبادرة.

‏

توسيع دائرة المشاركة

وأشارت صفاء الشريف، إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مبادرة «إسكندرية بتبدع» التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة، وتهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المجالات الثقافية والرياضية والسياسية والاجتماعية والخدمية، وتهدف المبادرة أيضا إلى خدمة كافة الأعمار من طلائع وشباب وأندية الفتاة والمرأة وإلى الوصول لكافة المجتمع السكندري وزائريه والمبادرة ‏تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.