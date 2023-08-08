إقبال على المحال التجارية للاستفادة من خصومات الأوكازيون الصيفي في بورسعيد

شهد أول أيام الأوكازيون الرسمي في الأسواق التجارية ببورسعيد، الذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، إقبالا من أهالي بورسعيد على الأسواق، للاستفادة من تخفيضات السلع، خاصة على الملابس والأحذية، وسط التزام التجار بمعايير أوكازيون صيف 2023.

إقبال على شراء الملابس والأحذية

وقال محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه مع بداية موعد الأوكازيون الرسمي أبدى كثير من التجار المشاركة فيه، مع ارتفاع نسبة إقبال الأسر المصرية لشراء الملابس والأحذية من خلال الأوكازيون، للاستفادة من التخفيضات.

وصرح وكيل التموين، أنه وجه بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، تحت إشراف محمد حلمي، وكيل المديرية، للوقوف على مدى التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، والتنبيه عليهم بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننة، وكذلك استخراج تصاريح تفيد ذلك، ومدى جدية الخصم وعرضه أمام واجهات المحلات.

الأوراق المطلوبة للمشاركة في الأوكازيون

وصرح عوض، بأن الأوراق المطلوبة للمشاركة في الأوكازيون الصيفي لموسم 2023، هي:

1- كشف بالبضاعة المعروضة داخل المحل قبل الخصم وبعد الخصم

2- صورة من السجل التجاري تكون سارية.

3- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.

4- دمغة فئة 2 جنيه عن كل تصريح.

وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (102) لسنة 2023، أمس الإثنين، ولمدة شهر من تاريخ بدء الأوكازيون.

وطالب وكيل التموين، التجار بضرورة الالتزام باستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية تموين بورسعيد، عبر إدارة التجارة الداخلية، حتى لا يتم تحرير مخالفات ضدهم (أوكازيون بدون ترخيص).

تحذير المواطنين من خداع الأسعار

كما طالب المواطنين بضرورة الشراء من المحال التجارية ذات الثقة، تفاديا للغش والخداع، مشيرا إلى استمرار تواجد غرفة العمليات بديوان المديرية، لتلقي شكاوى المواطنين من خلال أرقام الهواتف.