«التموين»: بدء الأوكازيون الصيفي 2023 بمشاركة 500 محل تجاري

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، معاون وزير التموين، إنّ نحو 500 محل تجاري يشارك في الأوكازيون الصيفي 2023، ومستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل على مستوى الجمهورية بنهاية الأوكازيون.

نسب التخفيضات

وأضاف كمال، خلال جوله تفقدية على المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين، أنّ نسب التخفيضات خلال الأوكازيون الحالي تتفاوت بين 50 إلى 70%، موضحا أنّ الأوكازيون مستمر من 7 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل، وحال رغبة التجار بمد الأوكازيون يتم تقديم طلب إلى وزارة التموين ودراسته.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أنّه ستكون هناك رقابة تجارية مشددة من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، للتأكد من الإعلان عن نسبة التخفيضات المقدمة للمستهلكين، وجودة البضائع المطروحة للمستهلكين، وفواتير البيع الموجودة في المحلات.

إقامة معرض أهلا مدارس

وأكد كمال، وجود تنسيق بين الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية والشعب التجارية المختلفة، من الجلود والملابس والأحذية، استعدادًا للعام الدراسي المقبل، بهدف إقامة معرض أهلا مدارس.

ولفت معاون وزير التموين، أنّ التاجر يحتاج الأوكازيون مثلما يحتاجه المستهلك، وذلك لتصريف البضائع المتواجدة لديه، موجّهًا نصائح للمستهلكين بالمطالبة بالحصول على فاتورة البيع التي تثبت شراءه القطعة التي حصل عليها من المحل المشارك في الأوكازيون، إضافة إلى دخوله أكثر من محل تجاري لأن الجميع يتنافس على نسب تخفيضات من 50 إلى 70%.

من جهته، قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه بمجرد صدور قرار الوزير رقم 102 لسنة 2023، جرى إنشاء ورشة عمل داخل وزارة التموين بهدف توحيد القوانين التي يتم العمل بها في التموين، وتذليل العوائق التي تواجه التاجر.

وأضاف أبوالفضل، أنّ فترة إصدار تصريح المشاركة في الأوكازيون لا يستغرق 15 دقيقة، ومن حق صاحب المحل التجاري تكليف أحد الاشخاص الحصول على تصريح المشاركة نيابة عنه، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين لا تتدخل في رغبة مشاركة المحل التجاري في الاوكازيون من عدمه، ولا تتدخل في نسبة الأوكازيون التي يقوم بها كل محل تجاري، كما أنّ الأوكازيون الصيفي الحالي يشارك فيه محال ملابس وأحذية ومنتجات جلدية ومفروشات وأجهزة منزلية.