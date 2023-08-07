أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي 2023 بالإسكندرية.. خصم يصل إلى 50%

بدأ اليوم، الأوكازيون الصيفي 2023 بالإسكندرية للملابس، بنسب خصم تبدأ من 20% إلى 50% على الملابس الجاهزة، ويشارك في الأوكازيون 90% من المحلات بمختلف أنحاء الإسكندرية، من المسجلين بشعبة الملابس بالغرفة التجارية، بينما تقدم نحو 75 محلا إلى مديرية تموين الإسكندرية، للحصول على تصاريح الأوكازيون لمدة أسبوعين لكل محل.

أسعار الملابس في الأوكازيون الصيفي

وقال المهندس محمود القلش مدير إدارة الإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ تعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنّ يتم التنبيه على المحلات المشاركة في الأوكازيون بوضع سعرين على كل منتج قبل الخصم وبعده، مع تحديد نسبة الخصم، كما جرى إلزام المشاركين بكتابة كلمة أوكازيون على المنتجات وبالمحل.

وقال حسني علي، صاحب أحد محلات الملابس المشاركة في الأوكازيون، إن نسبة الخصم في الأوكازيون تترواح بين 30% و50%، كالآتي:

- الفستان الحريمي من 230 جنيهًا إلى 175 جنيهًا.

- عباية حريمي من 220 جنيهًا إلى 170 جنيهًا.

- بلوزة حريمي من 175 جنيهًا إلى 110 جنيهات.

- ترنج بناتي من 100 جنيه إلى 50 جنيهًا.

- جميع ملابس الأطفال 30%.

وقال محمد شعبان صاحب محل ملابس جاهزة، ومشارك في الأوكازيون، إنّ الأوكازيون فرصة لرواج السوق، خاصة أنه يأتي فى شهر أغسطس، حيث تكون الإسكندرية مزدحمة بالمصطافين، فيزيد الإقبال على الشراء من خلال الأوكازيون والخصومات التي تصل إلى 50%، بمعظم المحلات كالآتي:

- بنطلون جينز أولادي من 400 جنيه إلى 200 جنيه.

- التيشرت من 320 إلى 160 جنيهًا.

زيادة نسبة المبيعات

وأشار ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية لـ«الوطن»، إلى أنّ الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة بدأ اليوم ويستمر حتى نهاية أغسطس، ومعظم المشاركين من محلات الملابس اختاروا نسبة الخصم الأعلى التي تصل إلى 50% لعدة أسباب، أهمها زيادة نسبة المبيعات وبيع ما لديهم من منتجات صيفية بدلاً من تخزينها للصيف المقبل، إذ ستتغير الموديلات ويصبح ما جرى تخزينه لا قيمة له في الموسم المقبل إلى جانب الاستفادة الفعلية من إقبال المشترين على المعروضات استعدادا لبدء الموسم الشتوي.