خالد بيبو يقرر فرض عقوبة مشددة على أي لاعب بالأهلي يخالف التعليمات

قال الإعلامي سيف زاهر، إن خالد بيبو، مدير الكرة الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يستعد لدراسة اللائحة وينظر في العقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين في الأيام الماضية.

بيبو يدرس ملف التعامل مع السوشيال ميديا

وأضاف سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم»: «خالد بيبو يذهب للنادي يوميًا بعد قرار تعيينه مديرًا للكرة، والملف الأول عند خالد بيبو، هو كيفية التعامل مع السوشيال ميديا من جانبه ومن جانب لاعبي الأهلي، وهذا هو الملف الذي يعمل حاليًا بيبو على دراسته».

وتابع: «هناك عقوبات قاسية تنتظر لاعبي الأهلي حال التعامل مع السوشيال ميديا، أي لاعب في الأهلي (هيتهور على السوشيال ميديا هيتعور)، سيتم توقيع عليه غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه».

وواصل: «في اجتماع خالد بيبو مع مسئولي الأهلي، كان الموضوع الأساسي في الاجتماع أن جمهور الأهلي خط أحمر، النادي الأهلي لايسمح بإن الجمهور يرد على لاعب ولا لاعب يرد على جمهور».

وأتم زاهر تصريحاته قائلاً: « لو اللاعب أخطأ في حق الجمهور، الأهلي هيرد بعقوبة، ولو هناك تجاوز من الجمهور ضد لاعب، هيخرج الأهلي ببيان للجمهور».