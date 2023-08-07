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تعرف على تفاصيل الشهادة الدولارية من البنك الأهلي المصري

كتب:

مريم حنفي
06:58 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بالدولار الأمريكي الشهادة الأولي تسمى «الأهلي بلس» أما الشهادة الثانية «الأهلي فورا» حيث تبلغ مدة تلك الشهادتين 3 أعوام. 

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادة «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» والتي جاءت كما يلي.. 

تفاصل شهادة «الأهلي بلس»

- تصل المدة المخصصة الخاصة بشهادة «الأهلي بلس» إلى 3 سنوات. 

- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها. 

- يقدم البنك للعملاء عائدا يصل إلى 7% بشكل سنوي ويتم صرفه ربع سنويا وذلك بذات العملة. 

- كما يتيح البنك الأهلي المصري خدمة الاقتراض بضمان تلك الشهادة بنسبة تصل إلى 50% وذلك القيمة الخاصة بها بالجنيه المصري وبحد أقصى 10 ملايين جنيه. 

شهادة «الأهلي فورا» 

- يتيح البنك الأهلي المصري شهادة «الأهلي فورا» التي يبلغ الأحد الأدنى الخاص بشرائها إلى 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها. 

- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات. 

- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 27% سنويا. 

- كما لا يستطيع العميل استيراد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر. 

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

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بقلم مريم حنفي