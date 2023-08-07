تعرف على تفاصيل الشهادة الدولارية من البنك الأهلي المصري
كتب:
مريم حنفي
06:58 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
البنك الأهلي المصري
يتيح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بالدولار الأمريكي الشهادة الأولي تسمى «الأهلي بلس» أما الشهادة الثانية «الأهلي فورا» حيث تبلغ مدة تلك الشهادتين 3 أعوام.
وترصد «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادة «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» والتي جاءت كما يلي..
تفاصل شهادة «الأهلي بلس»
- تصل المدة المخصصة الخاصة بشهادة «الأهلي بلس» إلى 3 سنوات.
- يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها.
- يقدم البنك للعملاء عائدا يصل إلى 7% بشكل سنوي ويتم صرفه ربع سنويا وذلك بذات العملة.
- كما يتيح البنك الأهلي المصري خدمة الاقتراض بضمان تلك الشهادة بنسبة تصل إلى 50% وذلك القيمة الخاصة بها بالجنيه المصري وبحد أقصى 10 ملايين جنيه.
شهادة «الأهلي فورا»
- يتيح البنك الأهلي المصري شهادة «الأهلي فورا» التي يبلغ الأحد الأدنى الخاص بشرائها إلى 1000 دولار أمريكي ومضاعفتها.
- فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.
- وبالنسبة لسعر العائد يصل إلى 27% سنويا.
- كما لا يستطيع العميل استيراد الشهادة إلا بعد مرور 6 أشهر.
- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.