عاجل.. لاعب أفريقي بديل علي معلول في الأهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي قد تلقي ترشيحات من وكلاء اللاعبين للتعاقد مع ظهير أيسر يلعب في أوروبا، ليكون بديلا للتونسي الدولي علي معلول في الفترة المقبلة.

محمد فاروق: وكلاء عرضوا ظهيرا أفريقيا لخلافة علي معلول

وقال «فاروق» في تصريحات تلفزيونية: «عرض بعض وكلاء اللاعبين على إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعب أفريقي من مواليد 2003، يلعب في مركز الظهير الأيسر بدوري الدرجة الثانية في أحد الدول الأوروبية، ليكون خليفة التونسي علي معلول في المستقبل».

وتابع لاعب الأحمر الأسبق: «لم يحسم السويسري كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، موقفه من التعاقد مع اللاعب من عدمه حتى الآن».

رسالة من علي معلول

وأنهى علي معلول، الجدل بشأن مصيره مع القلعة الحمراء، برسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتمنى علي معلول أن يحقق إنجازات رفقة النادي الأهلي، في الموسم المقبل.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة علي معلول في الانتقال لأحد الدوريات الخليجية في الموسم المقبل، بعد 7 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء.