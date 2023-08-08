غضب في الأهلي من كهربا بسبب غرامة الزمالك.. سيف زاهر يكشف| عاجل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن غضب مسؤولي النادي الأهلي من محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بسبب عدم سداده غرامة الزمالك.

سيف زاهر: غضب في الأهلي من كهربا

قال الإعلامي سيف زاهر، إن هناك غضب من إدارة الأهلي من محمود عبد المنعم كهربا، بسبب تأخره في دفع غرامة الزمالك.

وأضاف « سيف زاهر» في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه « ملعب أون تايم» عبر فضائية « أون تايم سبورتس 1»:« إدارة الأهلي كانت ترغب في أن يدفع كهربا، غرامة الزمالك، لغلق تلك الصفحة والتركيز مع الفريق»، مُضيفأ: «فلوس الغرامة كانت ناقصة 16 مليون جنيه بعد دفع المحبين والحملات الإعلانية، وتحصل كهربا، على المبلغ من أيام بسيطة».

وأكمل زاهر: «كهربا، حاليًا معه مبلغ الغرامة بالكامل هيدفع في نهاية الـ60 يوم، مؤكدًا، كهربا، لديه عرضًا من أحد الأندية الخليجية ولكن إدارة لاهلي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، اتخذوا قرارًا بعدم رحيل أي لاعب، في الميركاتو الصيفي، الاستثناء الوحيد كان محمد الشناوي».

قرار فيفا بشأن دفع كهربا غرامة الزمالك

وكانت لجنة الانضباط بـ «فيفا» قررت منح «كهربا»، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك، حيث منحت اللاعب مهلة لمدة شهرين تنتهي في 7 أكتوبر المقبل، من أجل سداد غرامة الزمالك، وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للقلعة البيضاء.