تعرف على مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. سرعتها 70 كيلومترا/ساعة

كشف الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، كواليس إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية، مشيرا إلى أن 2250 مهندسا كانوا في السنوات النهائية بكليات الهندسة، وجرى تدريبهم على تصنيع السيارات الكهربائية.

الطلاب المصريون تدربوا على كل ما يخص السيارات الكهربائية

وأوضح «صقر» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أنهم تدربوا على كل ما يخص السيارات الكهربائية، بدءا من التصميم، وصولًا لاختبارها أمام المجتمع، معتبرًا أن هؤلاء المهندسين ثروة كبيرة لمصر.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن أكاديمية البحث العلمي أنفقت على هولاء المهندسين، 61 سيارة كهربائية كتجربة ليتعلموا منها، لافتًا إلى أنهم الآن يستطيعوا أن يقولوا إن لديهم القدرة الكاملة على تصنيع سيارة كهربائية.

سيارة بمواصفات بسيطة في المرحلة الأولى

وأوضح الدكتور محمود صقر، أن هذه السيارة ستكون بمواصفات بسيطة في المرحلة الأولى بسرعة منخفضة، بأقصى سرعة 70 كيلو مترا، مشيرًا إلى أنها تٌرخص كبديل للتوكتوك ووسائل النقل الخفيفة.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمي، أن نسبة المكون المحلي فيها 60%، وأنها صناعة مصرية وستكون علامة تجارية مصرية، وسيجرى طرحها خلال 9 أشهر.