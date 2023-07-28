حريق بسفينة تحمل 500 سيارة كهربائية.. ماذا حدث قبالة سواحل هولندا؟

أعلنت شركة «كيه.لاين» المشغلة لسفن الشحن، اليوم، إنّ سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة ساحل هولندا، منذ مساء الثلاثاء الماضي، تحمل ما يقرب من 500 سيارة كهربائية ضمن شحنتها، بما يزيد بكثير على 25 سيارة المعلن في الأول.

وفاة هندي من أفراد طاقم السفينة وإصابة سبعة آخرين

وأسفر الحريق على متن سفينة «فريمانتل هايواي»، المسجلة في بنما، وتنقل شحنة سيارات جديدة، عن وفاة شخص هندي من أفراد طاقم السفينة، وإصابة 7 آخرين، قفزوا من على متنها للهرب من ألسنة اللهب.

من جهته قال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة ومقرها طوكيو، إنّ شحنة السفينة تألفت من 3783 مركبة من بينها 498 مركبة كهربائية، لكنه رفض الإفصاح عن العلامات التجارية للمركبات، وعما إذا كانت من بينها سيارات يابانية.

الحريق نشب في بطارية سيارة كهربائية

فيما قال خفر السواحل الهولندي، الخميس، على موقعه الإلكتروني، إنّ سبب الحريق لم يتضح بعد، لكن تسجيلا صوتيا أصدرته محطة «آر.تي.إل» يشير إلى أنّ أحد أفراد فريق الطوارئ قال إنّ «الحريق نشب في بطارية سيارة كهربائية».

فيما ذكر مجلس السلامة الهولندي أن هيئة الملاحة البحرية في بنما، فتحت تحقيقا وأن هولندا تساعدها في التحقيقات، وقال خفر السواحل إن السفينة، التي يبلغ طولها 199 مترا، لا تزال مشتعلة وتبعد نحو 17 كيلومترا من أقصى شمال ساحل هولندا.