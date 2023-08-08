اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية يثير الذعر في ألمانيا

لا تزال العديد من المدن الألمانية، تعلن عن اكتشاف قنابل غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، رغم انتهاء الحرب في عام 1945، وما صاحبها من دمار وخراب وقتلى بالملايين.

واكتشفت السلطات الألمانية في مدينة دوسلدورف، الواقعة غرب البلاد، قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، عثرت السلطات في ألمانيا، على قنبلة أمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بلغ وزنها طنا أثناء القيام بأعمال في دوسلدورف، وفقا لما ذكره رجال الإطفاء في المدينة الواقعة غربي البلاد.

السلطات الألمانية تطالب بإخلاء المنطقة

ودعت السلطات الألمانية، نحو 13 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم مؤقتا في دوسلدورف غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واكتشفت السلطات في المدينة الألمانية، القنبلة الأمريكية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، أثناء الأعمال البناء في منطقة «دوسلتال» القريبة من حديقة الحيوانات بمدينة دوسلدورف.

ألمان يحملون حيواناتهم الأليفة أثناء مغادرة منازلهم

كما طلبت السلطات من المواطنين، على بعد 500 متر، إخلاء المنطقة مساء أمس الاثنين، فيما أشارت وسائل إعلام حمل البعض حيواناتهم الأليفة معهم أثناء مغادرتهم منازلهم مؤقتًا.

ووفرت السلطات الألمانية، أماكن إيواء في المدارس المحلية للسكان المتضررين، فيما تعطلت قطارات المسافات الطويلة بسبب اكتشاف القنبلة كما توقفت العديد من خطوط الحافلات والترام المحلية.

وكانت السلطات الألمانية، نجحت في عام 2017، في نزع فتيل قنبلة وزنها 5 كم من مخلفات الحرب العالمية الثانية في مدينة دوسلدورف غرب البلاد، بعد قيامهم بإجلاء 8 آلاف شخص شخص، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا«دويتشه فيله».