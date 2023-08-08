خبيرة في الشأن الروسي: العقوبات على موسكو تسببت في خسارة أوروبا

أكدت الدكتورة أنجيلا بوروزنا، خبيرة الشأن الروسي والعقوبات الخارجية، مؤلفة كتاب «السياسة الخارجية الروسية»، أن نتائج العقوبات المفروضة من أوروبا على روسيا تؤثر على أوروبا أيضًا، لافتة إلى أنه قبل الحرب الأوكرانية كانت روسيا أكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي.

أوروبا فرضت الكثير من العقوبات على روسيا

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن بعد الحرب فرضت أوروبا الكثير من العقوبات على روسيا، التي بسببها خسرت كثير من الشركات فرص عمل وفرص استثمار هائلة، لاسيما شركات التصنيع.

وأشارت إلى أنه في نهاية المطاف بعد الحرب التي نشبت في عام 2022، تكلفت الشركات الأوروبية أكثر من 100 مليار دولار من الخسائر، والسبب في ذلك هو محاولة روسيا إيجاد كثير من الفرص والسبل لتخطي هذه العقوبات، مشددة على أن روسيا لن تعاني بنفس القدر الذي تعاني منه أوروبا.