استمرار أعمال تطوير شارع الأشرف بالسيدة زينب.. وحدات طعام متنقلة وسيارات جولف

قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن أعمال التطوير مستمرة داخل شارع الأشرف بنطاق حي الخليفة وذلك ضمن خطة تطوير مزارات آل البيت، لافتة إلى أن شارع الأشرف يحظى بالعديد من المزارات السياحية الدينية، معلنة تطوير ميدان السيدة نفيسة للارتقاء بالمنطقة والاهتمام بالمساحات الخضراء ورفع كفاءة الشارع بالمباني.

صيانة شارع الأشرف

وفى سياق متصل، وقعت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بروتوكول مع مؤسسة مساجد للتطوير بمشاركة محمد الشهاوى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بهدف صيانة شارع الأشرف بنطاق حي الخليفة وحديقة قنديل أم هاشم بالسيدة زينب بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة مسار مزارات آل البيت وذلك حفاظا على أعمال التطوير.

مسار مزارات آل البيت

وأكدت نائب محافظ القاهرة أن المؤسسة تتولى مهام الأمن والحراسة والصيانة ووسائل النقل الكهربائية وخطة التشغيل بشارع الأشرف بنطاق حي الخليفة بطول 600 متر تقريبا وحديقة قنديل أم هاشم بنطاق حي السيدة زينب ضمن مسار مزارات آل البيت، مع توفير عمال النظافة بنظام الورديات وعمال حدائق للحفاظ على الأشجار، وتوفير عناصر الأمن مع صيانة وحدات الإضاءة بشارع الأشرف بما يتناسب مع خطة التطوير.

وأشارت إلى أن مؤسسة مساجد تعمل على تنفيذ نماذج البوابات المعتمدة وتوفير عدد من السيارات صديقة البيئة وسيارات الجولف الكهربائية لتوصيل رواد الموقع بقيمة رمزية، مع العمل على إقامة وتأجير وحدات طعام متنقلة بنطاق الشارع وفقا للرسومات والتصميمات المعتمدة من المكتب الاستشاري المكلف بالمشروع.

الحفاظ على القيمة التراثية للعقارات

كما تتناول خطة تطوير شارع الأشرف مشروع تغيير خطوط الصرف الصحي بالدفع النفقي وإزالة العقارات الصادر لها قرارات إزالة ورفع كفاءة العقارات والحفاظ على قيمتها التراثية وتركيب الانترلوك والاضاءة لإظهار جماليات وطراز المعمار وانشاء بوابة للدخول وعربات طعام تحاكى في تصميماتها الحقبة الزمنية لهذه المزارات.