موعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة رسميا بعد انتهاء أعمال التطوير.. مصدر يوضح

تعتزم وزارة الأوقاف افتتاح مسجد السيدة نفيسة، رسميا، يوم الثلاثاء المقبل، إذ كشف مصدر بالوزارة أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد حتى الآن، وجاري التحضير والاستعداد لافتتاح المسجد.

الانتهاء من أعمال التطوير

وأكد المصدر بالأوقاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة سواء في الداخل أو الخارج، كما جرى تطوير المقام وأصبح في كامل حلته وتم رفع كافة السقالات والأعمدة».

وأضافت المصادر أنه جرى تطوير ساحة المقام من الداخل بالرخام وكذلك وجهة المسجد من الخارج.

افتتاح مسجد السيدة نفيسة

وأضافت المصادر أنه بعد افتتاح مسجد السيدة نفيسة بأكمله رسميا سيكون متاحا لاستقبال الجمهور داخل المقام بعد أن أغلق لعدة شهور متتالية، ومن المقرر أن يخضع الإشراف داخل المسجد على أعمال النظافة وتنظيم الزوار لإحدى المؤسسات التي تهتم بالعناية بالمساجد مثلما حدث في مسجد الإمام الحسين عليه السلام.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أغلق مسجد السيدة نفيسة جزئيا لعدة أشهر نظرا لأعمال التطوير التي شهدها المقام وواجهة المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن مساجد آل البيت تشهد عملية تطوير شامل بدأت بمسجد الحسين، الذى تكلف 150 مليون جنيها، كما شمل التطوير عدد من المساجد الأخرى أبرزها «السيدة فاطمة النبوية، السيدة رقية، السيدة سُكَينة، السيدة حورية فى بنى سويف، السيدة زينب، السيدة نفيسة».