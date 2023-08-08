«الأرصاد» تحذّر المصطافين في 3 محافظات ساحلية: التزموا بتعليمات حراس الشواطئ

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين في عدد من المحافظات شمال الوجه البحري اليوم، من السباحة نظرا لارتفاع الأمواج لنحو 2.5 متر، بسبب نشاط الرياح اليوم على عدد من محافظات الجمهورية.

ارتفاع الأمواج على شواطئ 3 محافظات ساحلية

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ هناك نشاط كبير للرياح الشمالية الغربية في حالة الطقس اليوم، حيث تصل سرعات الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة، ما يعمل على اضطرب حركة الأمواج وارتفاعها لنحو 2.5 متر، على شواطئ «مطروح - العلمين - الإسكندرية»، لذا يجب على رواد الشواطئ والمصطافين في تلك المناطق، الحذر أثناء السباحة، والالتزام بتعليمات حراس الشواطئ.

أمطار على جنوب البلاد

ولفتت الأرصاد، إلى استمرار سقوط الأمطار اليوم على «حلايب - شلاتين - أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد»، نظرا لتأثر الكتل الهوائية الشمالية الجافة والكتل الجنوبية الرطبة، ما يعمل على تكاثر السحب الرعدية الممطرة، واستمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أقاليم الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.