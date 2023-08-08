«الأرصاد»: اليوم يشهد أمطارا رعدية وشبورة ورياح محملة بالرمال والأتربة| عاجل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث تشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية، وترتفع نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع في حالة الطقس اليوم، تساقط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على أقصى جنوب البلاد وخاصة حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل والوادي الجديد، ويصاحبها رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق سالفة الذكر، وتمتد حتى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية من البحر المتوسط وخاصة مطروح والعلمين والإسكندرية، وتكون سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر.

طقس شديد الحرارة على عدة مناطق

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة فإنها تشهدا انخفاضا طفيفا وتدريجيا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أقاليم الجمهورية جاءت كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.