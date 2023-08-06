سر ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. هل تؤثر الموجة الحارة بحالة الطقس غدا؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، أن اليوم شهدنا أجواء شديدة الحرارة، وذلك بسبب تأثر الجمهورية برياح غربية إلى جنوبية غربية، والتي عملت على رفع درجات الحرارة لتكون درجة الحرارة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 44 درجة مئوية.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا

وأضافت الهيئة، في بيانها، أنه من المتوقع بدءا من الغد أن يكون هناك انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة لكنها تكون أقل في حدتها من اليوم مع ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

أماكن تشهد سقوط أمطار غدا

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب - شلاتين - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد) على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتتمثل في حلايب، شلاتين، أسوان، أبو سمبل والوادي الجديد.