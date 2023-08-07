«تغير المناخ» يكشف موعد انكسار موجة الطقس الحارة.. بدأت اليوم في الوجه البحري

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدء انكسار درجة الحرارة اليوم الاثنين على أجزاء كبيرة من محافظات الوجه البحري والدلتا، يليه الانكسار في بقية المحافظات بداية من غد الثلاثاء.

نهاية الشهر القبطي أبيب المرتبط بارتفاع درجات الحرارة

أضاف أن اليوم الاثنين هو نهاية الشهر القبطي أبيب المرتبط بارتفاع درجات الحرارة، حيث يبدأ بعدها شهر مسري المرتبط بانكسار كبير في درجة الحرارة وهو الربع الأخير من فصل الصيف، ثم يبدأ بعدها فصل الخريف، أما أهم مظاهره المناخية فهي كالتالي:

- انكسار درجة حرارة النهار بدون عودة للأجواء الحارة مرة ثانية إلا مناوشات يائسة قبل دخول الشتاء.

- زيادة كبيرة فى الرطوبة والندى الغزير صباحا.

- زيادة فرق درجات الحرارة بين النهار والليل.

- بداية ظهور الشبورة المائية صباحا في الوجه البحري، خصوصا على الطرق السريعة.

- بداية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية مناوشات الأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

بدء الزراعات في فصل الخريف

أشار إلى أنه على مستوى الزراعات خلال فصل الخريف فيحدث التالي:

- تحول بعض المحاصيل إلى التزهير على حساب النمو الخضري مثل الفاصوليا والطماطم والباذنجان والفراولة.

- بداية إزعاج الأمراض الفطرية والبكتيرية المحبة للرطوبة الحرة (التبقعات والندوات على محاصيل الخضر النيلية بالتحديد).

- في نهاية الشهر القبطي يبدأ زراعة القمح والبرسيم (الأسبوع الأول من نوفمبر) وينصح بعدم التأخير هذا الموسم.