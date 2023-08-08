فيلم مرعي البريمو يحقق 886 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

يواصل الفنان محمد هنيدي، تصدر قائمة أفلام موسم صيف 2023، حيث تفوق فيلمه الجديد «مرعي البريمو» على جميع الأعمال المنافسة وبفارق كبير.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيان صحفي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم مرعي البريمو في شباك التذاكر أمس، حيث حقق 866 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الأول، لاسيما وأنّه يعد أحدث الأفلام الموجودة في دور العرض.

أبطال وأحداث فيلم مرعي البريمو

وتدور أحداث فيلم «مرعي البريمو» في إطار كوميدي حول «مرعي» الذي يعمل في تجارة البطيخ، لكنه يتعرض للعديد من المفاجآت والمفارقات الكوميدية.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام محمد هنيدي، وبينهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان وأحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

محمد هنيدي يعود إلى الدراما التليفزيونية

وفي سياق آخر، يعود الفنان محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية، خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم جزء ثان من مسلسل «أرض النفاق» سيناريو وحوار أحمد عبد الله، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.