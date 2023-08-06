محمد هنيدي يمازح شخصا يشيد بـ«مرعي البريمو»: «قبضت مني كام؟»

مازح الفنان محمد هنيدي، أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أشاد بفيلمه الجديد «مرعي البريمو» الذي يُشارك به في موسم أفلام صيف 2023.

أحد المتابعين يشيد بفيلم «مرعي البريمو»

وقال أحد المتابعين: «أنا بس عايز أقول إن الفيلم ده لذيذ أوي.. فيلم مرعي البريموعودة قوية لـ هنيدي.. ومن أجمل أفلامه في الفترة الأخيرة.. فيلم عائلي في اللذيذ، ضحك كتير بدون إسفاف.. خفة دم هنيدي مش معقولة كالعادة مع تواجد عدد كبير من نجوم الكوميديا على رأسهم عم لطفي لبيب وأغاني عم عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة.. الفيلم ميكس حلو من كل حاجة.. والنتيجة في الآخر عمل فني مبهج».

وفاجأ محمد هنيدي، جمهوره، حيث علق على المنشور مازحًا بقوله: «أنت قبضت مني كام.. واستلمتهم فيزا ولا تحويل بنكي ولا فودافون كاش ولا في ظرف».

تباين الآراء حول فيلم «مرعي البريمو»

ويأتي مزاح محمد هنيدي، بهذا التعليق، بعد الجدل الذي حققه فيلم البريمو، على منصات التواصل الاجتماعي، منذ طرحه قبل أيام في دور العرض، إذ تباينت آراء الجمهور حول هذا العمل.

ويضم الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أمام محمد هنيدي، من بينهم غادة عادل، علاء مرسي، محمد محمود، مصطفى أبوسريع، نانسي صلاح، أحمد سلطان وأحمد بدير، إضافة إلى الفنان لطفي لبيب، وهو فكرة محمد هنيدي وتأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.