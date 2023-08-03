محمد هنيدي يكشف سبب تقديم شخصية تاجر بطيخ في فيلم مرعي البريمو

حقق الفنان محمد هنيدي نجاحا كبيرا، في أول أيام عرض فيلم مرعي البريمو، إذ حقق 1.3 مليون جنيه إيرادات أمس، بجميع دور العرض في مصر.

هنيدي يكشف سبب تقديمه لشخصية مرعي البريمو

وعن تقديم محمد هنيدي لشخصية مرعي البريمو، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه كان يفكر في تقديم شخصية جديدة على مستوى الشكل، بعد تقديمه «نبيل الجميل»، وكان يريد تقديم شخصية مرعي البريمو منذ فترة طويلة، ولكنه كان ينتظر السيناريو الجيد، وهو ما وجده مع إيهاب بليبل.

تفاصيل فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي

ويشارك في بطولة فيلم مرعى البريمو عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد هنيدي، غادة عادل، لطفي لبيب، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

تدور قصة فيلم مرعي البريمو حول تاجر بطيخ، يقع في ورطة بسبب اختفاء بطيخة تحمل سرا خطيرًا، ويضطر للبحث عنها في أماكن عدة، الأمر الذي يضعه في مواقف صعبة، وكل ذلك في إطار كوميدي.