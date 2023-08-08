تداول 120 ألف طن بضائع عامة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر في بيان رسمي، نشاط حركة الملاحة البحرية وتداول البضائع، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 12 سفينة، وجرى تداول 120 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، ضمت 719 شاحنة و885 سيارة ، وشملت حركة الواردات 70 ألف طن بضائع، تحتوي على 388 شاحنة و850 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 50 ألف طن بضائع بواقع 331 شاحنة و35 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة «وادي اليرموك» وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، إذ اتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، وأيضًا استقبال السفينتين AMEANEMOS وأمل.

بينما تغادر السفينة «KSL XINYANG» وعلى متنها 43 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و190 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وبريدج.

وصول 750 سيارة لميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم، لاستقبال السفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكبا.