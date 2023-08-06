تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت نحو 9 سفن، مشيرًا إلى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و673 شاحنة و146 سيارة، كما شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، و334 شاحنة و114 سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات نحو 7000 طن بضائع، و339 شاحنة و32 سيارة.

تداول 3000 طن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول نحو 3000 طن، و305 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث وهي «ايلة وسينا وبريدج».

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة باشا 9 قادمة من اليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.