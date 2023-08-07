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تداول 11 ألف طن بضائع و487 شاحنة خضراوات بموانئ البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:48 ص | الإثنين 07 أغسطس 2023
تداول السفن - صورة أرشيفية

تداول السفن - صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت 13 سفينة، وجرى تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 487 شاحنة و44 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 1100 طن بضائع، 155 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9900 طن بضائع، 332 شاحنة و29 سيارة.

تداول 3200 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل.

ويشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و330 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لثلاث سفن وهي سينا، آيلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1254 راكبا بموانيها.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.