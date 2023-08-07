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فيلم مطرح مطروح يتذيل قائمة إيرادات أمس بـ30 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:02 م | الإثنين 07 أغسطس 2023
فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح

لا يزال فيلم مطرح مطروح في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المطروحة خلال موسم صيف 2023، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «مطرح مطروح»

حقق فيلم مطرح مطروح أمس في شباك تذاكر السينما 29 ألفًا و879 جنيهًا، فيما جاء في صدارة القائمة حسب ترتيب الإيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات 924 ألفا و24 جنيها، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بنحو 800 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

فيلم «مطرح مطروح» طرح بجميع السينمات فى مصر الوطن العربي، يوم 19 يوليو الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات بمصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، سكوت أدكنز، سيد رجب، سيف محسن، مودي جميل، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

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بقلم أحمد عبد الرحمن