فيلم مطرح مطروح يتذيل قائمة إيرادات أمس بـ30 ألف جنيه

لا يزال فيلم مطرح مطروح في المرتبة الأخيرة بين الأفلام المطروحة خلال موسم صيف 2023، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «مطرح مطروح»

حقق فيلم مطرح مطروح أمس في شباك تذاكر السينما 29 ألفًا و879 جنيهًا، فيما جاء في صدارة القائمة حسب ترتيب الإيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات 924 ألفا و24 جنيها، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بنحو 800 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم مطرح مطروح

فيلم «مطرح مطروح» طرح بجميع السينمات فى مصر الوطن العربي، يوم 19 يوليو الماضي، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات بمصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، سكوت أدكنز، سيد رجب، سيف محسن، مودي جميل، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.