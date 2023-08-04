35 ألف جنيه إيرادات فيلم مطرح مطروح بالسينما في يوم واحد

تذيَل فيلم مطرح مطروح، قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بالسينما، حيث حقق أمس في شباك تذاكر السينما نحو 35 ألفا و368 جنيها، في الوقت الذي تصدر فيه فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات أمس أكثر من مليون جنيه، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بأكثر من 900 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح مبلغ الـ2 مليون جنيه، وذلك على مدار أسبوعين عرض بالسينما، فيما حقق فيلم مرعي البريمو في 48 ساعة إيرادات بأكثر من 2 مليون جنيه.

أبطال فيلم مطرح مطروح

يشارك في بطولة فيلم مطرح مطروح، محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى زاهر، محمد السعدني، تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.

قصة فيلم مطرح مطروح

تدور قصة فيلم مطرح مطروح، في أربعينيات القرن الماضي، في الوقت الذي تقرر فيه أسرة متوسطة، قضاء فترة الصيف في منطقة ساحلية، ولكن يتزامن ذلك مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي يضعهم في ورطة.