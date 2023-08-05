54 ألف جنيه إيرادات فيلم «مطرح مطروح» في يوم.. يتذيل القائمة

تعيش دور العرض السينمائية حالة النشاط، خاصة مع انطلاق عرض عدد من أفلام موسم الصيف، ورغم تحقيق بعضها لإيرادات كبيرة، إلا أن فيلم «مطرح مطروح» ظل في المركز الأخير حتى يوم أمس الجمعة.

وذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم مطرح مطروح تذيل قائمة إيرادات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية أمس الجمعة.

مطرح مطروح يتذيل الإيرادات

وكشف «الدفراوي»، أن فيلم «مطرح مطروح» حقق أمس إيرادات بلغت 54.237 ألف جنيه فقط، ليتذيل بذلك الإيرادات.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، منهم محمود حميدة، وشيماء سيف، وكريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز ولبيب عزت وإخراج وائل إحسان.

أفلام الموسم الصيفي

ويعرض الآن فى دور العرض السينمائي أيضا عدد آخر من الأفلام، منها «بيت الروبي» و«مرعي البريمو» و«ع الزيرو» و«البعبع» و«مستر إكس» و«بحبك»، وسيتم طرح عدد آخر من الأفلام خلال الفترة المقبلة.