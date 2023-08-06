42 ألف جنيه إيرادات مطرح مطروح بدور السينما أمس.. في المركز الأخير

جاء فيلم مطرح مطروح، في ذيل قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بدور السينما، إذ حقق أمس في شباك تذاكر السينما أمس السبت 41 ألفًا و749 جنيهًا، فيما جاء في صدارة القائمة حسب ترتيب الإيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي بإيرادات أمس أكثر من مليون جنيه، وفيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان بنحو 800 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مطرح مطروح، على مدار أسبوعين عرض بالسينما بأكثر من 2 مليون جنيه، وحقق فيلم مرعي البريمو نحو 5 ملايين جنيه خلال الأيام الخمسة لعرضه، وفيلم ع الزيرو نحو 4 ملايين جنيه.

قصة فيلم مطرح مطروح

تأتي أحداث فيلم مطرح مطروح، خلال فترة الحرب العالمية الثانية في فترة الأربعينيات من القرن الماضي، إذ يقرر أب اصطحاب أسرته لقضاء إجازة الصيف في منطقة ساحلية، ويجد نفسه والأسرة في أزمة بسبب الحرب، وتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

أبطال فيلم مطرح مطروح

فيلم مطرح مطروح، بطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، وشيماء سيف، وليلى زاهر، ومحمد السعدني، من تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان، إنتاج رنا السبكي.