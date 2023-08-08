مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة السادات لعام 2023 والأوراق المطلوبة

تشغل مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة السادات لعام 2023، الآلاف من أبناء محافظة المنوفية الذين يرغبون في الالتحاق بالكلية مع تنسيق الثانوية العامة، حيث تقبل الكلية، الطلاب من المنوفية وبعض المحافظات المجاورة، وتقبل أيضًا الطلاب والطالبات من القسمين العلمي والأدبي.

مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة السادات لعام 2023

وتتراوح مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة السادات لعام 2023، بين 800 و1200 جنيه، وتسعى الكلية إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء من خلال تركيز الجهود والموارد، وتوجيهها نحو الأنشطة والأعمال ذات الأولوية العالية في التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، لتلبية متطلبات سوق العمل من الخريجين ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

أقسام كلية التربية الرياضية جامعة السادات لعام 2023

وتضم كلية التربية الرياضية جامعة السادات، 7 أقسام علمية متنوعة وهي: قسم أصول التربية الرياضية، المناهج وطرق التدريس وعلوم الحركة الرياضية، نظريات وتطبيقات ألعاب القوي، نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضة المضرب، علوم الصحة الرياضية، نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات والعروض الرياضية وقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات المائية.

وحددت كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية، التي جاءت علي النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف، وإحضار دوسيه لوضع الأوراق بداخله.

6- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي، ثم تقديم نموذج الكشف بعد اعتماده من إدارة الجامعة الطبية.