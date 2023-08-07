مواعيد قطع وعودة المياه بمحافظتي المنوفية والبحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع ومواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

أسباب قطع المياه في المنوفية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قطع المياه غدا الثلاثاء، عن مدينة سرس الليان، من الساعه 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب

وحددت «مياه البحر الأحمر»، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب، بدءًا من غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، الموافق 18 من شهر اغسطس الجاري 2023 على النحو التالي:

مواعيد الضخ للمنطقة الشمالية

- الثلاثاء: 8 أغسطس - الجمعة 11 أغسطس - الاثنين 14 أغسطس - الخميس 17 أغسطس.

أسماء المناطق

- «شارع مخبز الأندلس- شارع الشويخات والحراجية- الـ128 وحدة وخلف مدرسة الساعاتي والعبور ومنطقة الوادي ومنطقة التلفزيون وشارع التعاون وشارع صديق مساكن الشركة العامة سوريا الشمالية - سوريا الجنوبية - بورسعيد ومساكن دمشق ومنطقة المجمع التجاري - منطقة الأزهر القديم - وخوررحمي - والـ30 مسكن الحراجية وشارع السميري وشارع الكنيسة ومنطقة القسم - وشارع بركة عمارات الكمين الـ144 و108 و96 و60 و48 و50 وحدة وحي الأمل والـ48 والـ50 والكافتيريا».

مواعيد الضخ للمنطقة الجنوبية

- الأربعاء: 9 اغسطس - السبت 12 اغسطس - الثلاثاء 15 اغسطس - الجمعة 18 اغسطس.

أسماء المناطق

«السقالة وخور رحمي ومنطقة الجوازات وعمارات أبو النصر وعمارات محمود رضا وعمارات 1008 وحدات الصحراوية وعمارات 496 وحدات السكنية 100 و75 و72 و56 ووحدة و608، وعمارت الـ32 وحدة ومساكن النيابة والـ253 وحدة وعمارات مبارك والمعاشات القديمة والإيمان والحاج نور ومنطقة الكهرباء والسوق القديم وسوريا الجنوبية وعمارات خور رحمي المحكمة والـ46 وحدة».