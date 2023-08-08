مصاريف كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية لعام 2023.. تضم 6 أقسام

تشغل مصاريف كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية لعام 2023، قطاع كبير من الطلاب من أبناء المحافظة، وتعد من الكليات المهمة كونها تحتوي على 6 أقسام عملية، وهي الكلية الوحيدة التي تقع في مدينة أشمون، وجاء تنسيقها العام الماضي لطلاب الثانوية العامة بواقع 208 درجات.

مصاريف كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها في السطور التالية، أقسام الكلية، والأوراق المطلوبة للتقديم فيها، ومصاريف كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية لعام 2023، التي جاءت رسومها بواقع 850 جنيهًا، وفقًا للمُعَلن رسميًا من العام الماضي.

وتحتوي كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، على 6 أقسام وهي، قسم الاقتصاد المنزلي، التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم، الإعلام التربوي بفرعيه المسرح المدرسي والصحافة والإذاعة والتليفزيون، وقسم العلوم التربوية والنفسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية النوعية بأشمون

وحددت كلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، الأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية لطلاب الثانوية العامة، التي جاءت على النحو التالي:

1- أصل شهادة الميلاد.

2- أصل شهادة الثانوية العامة.

3- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

4- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

5- إيصال دفع المصاريف.

6- إحضار «دوسيه» لوضع الأوراق داخله للحفاظ عليها.

7- الانتهاء من توقيع الكشف الطبي.

8- تقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.