ضبط 5 كيلو حشيش بحوزة مسجل خطر في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,800 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المواد المخدرة، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.