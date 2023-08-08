حمزة نمرة يطيح بـ أحمد سعد من صدارة الأكثر استماعا

يتصدر الفنان حمزة نمرة قائمة الأكثر استماعًا، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بأغنيته الجديدة «رياح الحياة».

تفاصيل أغنية رياح الحياة لحمزة نمرة

وطرح حمزة نمرة أغنية «رياح الحياة» يوم الأربعاء الماضي، ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم «رايق»، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أقل من أسبوع فقط.

وجاءت أغنية رياح الحياة من كلمات محمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وجيتار مصطفي أصلان.

تراجع أغنية أحمد سعد ياليالي

وكان الفنان أحمد سعد، متربع منذ فترة على عرش الأكثر استماعا على موقع الشهير «يويتوب»، بإغنيته الجديدة «ياليالي»، التي تجمعه بالفنانة روبي، ولكنها تراجعت بعد أغنية حمزة نمرة إلى المركز الرابع.

بينما حققت أغنية «يا ليالي» أكثر من 9 ملايين مشاهدة خلال 15 يومًا، وجاءت من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيي، وتوزيع احمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.