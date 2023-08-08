مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «الغرام» بمطروح

لقي شخص مصرعه، وأصيب أربعة آخرين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة علي طريق شاطئ الغرام في مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث مطروح

واستقبل، اليوم الثلاثاء، مستشفى مطروح العام، مصابي حادث سيارة طريق شاطئ الغرام، وهم: محمد عبدالكريم محمد 35 سنة من سوهاج يعاني من كدمات وسحجات، ومنال عزت رشوان 59 سنة من سوهاج، تعاني من جرح بفروة الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف محمد عبد الكريم 4 سنوات من سوهاج، يعاني من كدمات وسحجات، وريتال محمد عبدالكريم 6 سنوات من سوهاج، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وجودي محمد عبدالكريم، سنتين، من سوهاج، جثة هامدة، وجارِ استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث المرور إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.