جامعة كفر الشيخ تُشارك في ندوات «اختر كليتك» بمجمع دمنهور الثقافي

شاركت كليات «الهندسة والحاسبات والطب البشرى والثروة السمكية والذكاء الاصطناعي والتمريض» بجامعة كفر الشيخ، في سلسلة ندوات تحت عنوان «اختر كليتك»، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهي اليوم، بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي، وتستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تقديم عروض تقديمية عن كليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ

وقدم وفد كليات الجامعة المشارك عروضًا تقديمية عن كليات ومعاهد جامعة كفر الشيخ والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول وكتابة الرغبات، بالإضافة إلى مشاركة تجارب شخصية في دراسة المجالات الجديدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وذلك طبقاً لاتجاه الدولة الحالي في التحول الرقمي والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بمشاركة عدد من الخريجين من كلية علوم الثروة السمكية والمصايد وأعضاء هيئة التدريس من كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة.

إلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ تلك المشاركات تأتي لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة، وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم، وشرح المعايير الأساسية التي يتوقف عليها اختيار الطلاب لكلياتهم.