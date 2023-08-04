وفد من جامعة كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة رئيسها الأسبق الدكتور فوزي تركي

توجه وفد من قيادات جامعة كفر الشيخ إلي مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية لتقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور فوزي تركي، أول رئيس للجامعة، والذي توفي أمس الخميس، عن عُمر يُناهز الـ72، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

تخصيص أتوبيسات لنقل قيادات الجامعة لتقديم واجب العزاء

وشمل الوفد نواب رئيس الجامعة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والإداريين بكليات الجامعة المختلفة، حيث استقلوا الأتوبيسات التي خّصصتها الجامعة لتقديم واجب العزاء في أول رئيس لها، في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الجمعة، من أمام بوابة جامعة كفر الشيخ.

وفاة الدكتور فوزي تركي رئيس جامعة بصفة فر الشيخ الأسبق

وتوفي أمس الخميس الدكتور فوزي تركي، رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق، ورئيس جامعة بدر الحالي، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة، عن عُمر يُناهز الـ72 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

الدكتور فوزي تركي أول رئيس لجامعة كفر الشيخ

ويُعد «تركي»، من مؤسسي جامعة كفر الشيخ وأول رئيس لها، حيث تولي رئاسة الجامعة عقب صدور القرار الجمهوري 129 لسنة 2006 بإنشاء جامعة كفر الشيخ ومقرها مدينة كفر الشيخ بعد أنّ كانت فرعاً لجامعة طنطا منذ عام 1983، وبدأ العمل في جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة اعتباراً من العام الدراسي 2006 - 2007، واستمر رئيساً لها حتي بلوغه سن التقاعد عام 2011، ثم شغل فيما بعد منصب رئيس جامعة هليوبوليس، ثم منصب رئيس جامعة بدر، وعضو مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة.