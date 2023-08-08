إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «مطروح الإسكندرية»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي في الكيلو 90، أمام قرية زاوية العوامة بنطاق مركز الضبعة، منذ قليل، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم، مصابي حادث انقلاب سيارة على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، وهم: محمد سيد علي حلمي، 11 سنة من مدينة نصر، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وسيد علي حلمي 38 سنة من مدينة نصر، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمود سيد علي حلمي، 10 سنوات من مدينة نصر، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد جلال إبراهيم 45 سنة من مدينة نصر، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ والبطن واشتباه كسور في الجسم.

استكمال العلاج بالمستشفى

ويكثف فريق الإنتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة، شرق مطروح، الرعاية الطبية العاجلة لهم، وعمل الأشعة اللازمة وإجراء التحاليل الطبية، وتقديم الخدمات الطبية المتقدمة حتي تماثلهم للشفاء